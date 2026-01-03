لائحة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الفنزويلي من الولايات المتحدة

وكتبت وزيرة العدل الأميركية، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أنه "وُجّهت إلى وزوجته، سيليا فلوريس، تهم في لنيويورك".وأضافت أن "هذه التهم تشمل التآمر لارتكاب جرائم إرهاب مخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية، والتآمر لحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية ضد . وأن وزوجته سيُحاكمان قريبا أمام القضاء الأميركي على الأراضي الأميركية وفي المحاكم الأميركية".ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر قوله إن "اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تمهيد لمحاكمته في الولايات المتحدة".وأضافت أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تتبعت مكان وجود مادورو بعد إذن من بالقيام بنشاط سري داخل فنزويلا منذ أشهر.