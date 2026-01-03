المعارضة الفنزويلية: مادورو أزيح بعد رفضه التفاوض وسنطلق سراح السجناء السياسيين

وقالت ماتشادو في تصريحات صحفية ان " أزيح عن السلطة بعد رفضه التفاوض"، مؤكدة انه "سنعيد النظام إلى البلاد ونطلق سراح السجناء السياسيين".واكد الرئيس الامريكي ، اليوم السبت، تنفيذ ضربات ناجحة وموسعة على فنزويلا، فيما اشار الى القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا.وقال ، إن "لقد نفذت بنجاح عملية عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا ورئيسها ، الذي تم اعتقاله مع زوجته ونقلهما خارج البلاد".وذكر انه "قد نُفذت هذه العملية بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية"، مشيرا الى انه "سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقًا".وتابع، انه "سيعقد مؤتمر صحفي اليوم الساعة الحادية عشرة صباحًا في مارالاغو، وشكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".