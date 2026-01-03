ترامب: عملية اعتقال مادورو شبيهة بعمليات اغتيال سليماني والبغدادي

وأكد في كلمة له، أن "العملية تمت بنجاح وبكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنها كانت مشابهة لعمليات اغتيال كبار القادة مثل وأبو بكر ، بالإضافة إلى الضربات العسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية".وقال ترامب إن العملية العسكرية، التي نفذت في العاصمة الفنزويلية ، أسفرت عن اعتقال وزوجته، اللذين وصفهما الرئيس الأميركي بأنهما كانا مسؤولين عن العديد من الجرائم ضد الشعب الأميركي، بما في ذلك تجارة التي كانت تصل إلى عبر فنزويلا.وأضاف أن "مادورو وزوجته كانا مسؤولين عن مقتل العديد من الأميركيين وسيواجهان العدالة في المحاكم الأميركية".كما أوضح ترامب أن العملية تمت بالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون الأميركية، وأن الأميركية كانت في حالة تأهب خلال العملية، مؤكدا أن "العملية تمت بدقة واحترافية عالية، ولم يتم فقدان أي جندي أميركي أو معدات عسكرية".فيما يتعلق بتأثيرات العملية على الوضع في فنزويلا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ترغب في عملية انتقالية آمنة وعادلة في البلاد، تسهم في تحقيق السلام والحرية لشعب فنزويلا. وقال: "نحن لا نريد أن نغامر بقيادة شخص لا يضع مصالح شعبه في الأول. فنزويلا عانت لفترة طويلة، ونريد أن نرى تغييرات حقيقية لتحسين حياة المواطنين هناك".وأتم بالإشارة إلى أن "مادورو وزوجته تم نقلهما على متن سفينة أميركية متجهة إلى ، حيث سيواجهان العدالة الأميركية".