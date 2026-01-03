تطور جديد في فنزويلا.. الحزب الاشتراكي يدعو إلى التعبئة العامة

وجاء في البيان: "يدعو الموحد إلى الفورية لجميع أعضائه وقياداته المجتمعية وفرق العمل الميدانية وجميع أبناء الشعب الفنزويلي المحبين للسلام، دفاعا عن الجمهورية بقيادة قيادتنا العليا".

وأضاف البيان: "مستعدون للدفاع عن وطننا ضد أي هجوم أجنبي"، بحسب ما نقلت الفنزويلية "avn".



وطالب البيان الجانب الأمريكي بإبراز دلائل بأن الرئيس ما يزال على قيد الحياة.



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي القبض على الرئيس الفنزويلي ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.