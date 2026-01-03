هيئة الأركان الأمريكية تكشف تفاصيل مثيرة تخص اعتقال مادورو

كشف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، السبت، عن تفاصيل مثيرة تخص اعتقال الرئيس الفنزويلي ، مشيرا الى أن التحضير للعملية العسكرية فبدأ قبل عدة أشهر.

​

وقال جون دان كين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي ، "العملية في فنزويلا كانت دقيقة وسرية ونفذت تحت جنح الظلام، والتحضير للعملية العسكرية في فنزويلا بدأ قبل عدة أشهر".

واضاف "استخدمنا قدراتنا الاستخبارية المتطورة في إنجاح عمليتنا بفنزويلا"، معتبرا أن "العملية العسكرية في فنزويلا كانت معقدة ودقيقة وشاركت فيها 150 طائرة".

ولفت رئيس هيئة الأركان الأمريكية "اخترنا اليوم الأنسب لتحقيق عنصر المفاجأة والحد من الإضرار بالمدنيين"، مضيفا "العملية بدأت في الساعة 10:40 ليلا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتضمنت عمليات تشويش إلكتروني"، كاشفا "مروحياتنا تعرضت لإطلاق نار عند وصولها إلى مقر إقامة ".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، وفي وقت سابق من اليوم السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.