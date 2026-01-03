بعد مادورو.. ترامب يوجه تحذيراً لرئيس آخر

وجه الرئيس الأمريكي ، السبت، تحذيرا لرئيس غوستافو ، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي .

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي، "لدى غوستافو مصانع كوكايين وعليه أن يكون حذرا".





وكتب الرئيس الكولومبي القريب من مادورو على موقع "إكس": "لقد هاجموا فنزويلا"، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة. وكان دان الهجوم الأمريكي على فنزويلا، الذي وقع في وقت سابق من السبت، وأسفر عن اعتقال .وكتب الرئيس الكولومبي القريب من مادورو على موقع "إكس": "لقد هاجموا فنزويلا"، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي القبض على الرئيس الفنزويلي ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.