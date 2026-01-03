وزير الحرب الأمريكي: سنستخدم قوتنا الفتاكة في أي وقت وأي مكان بالعالم

ووصف وزير الحرب الأمريكي، مساء السبت، العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا بأنها"تاريخية" و"نفذت بشكل مثالي"، مؤكدا أن لا في العالم قادرة على تنفيذ عملية مشابهة.وقال الوزير في سلسلة تصريحات عاجلة نقلتها :"العملية في فنزويلا تاريخية وتم تنفيذها بشكل مثالي"، مضيفا:"لا دولة على وجه الأرض يمكنها تنفيذ عملية كالتي نفذناها في فنزويلا".وأكد أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة عسكرية لا تضاهى، مشيرا إلى أن "بإمكاننا استخدام قدراتنا الفتاكة في أي وقت وأي مكان"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الاستعداد الدائم لحماية المصالح الأمريكية".وقال "نحن جادون في وقف تدفق والعصابات إلينا، واستعادة النفط الذي سُرق منا."وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته، ونقلهما خارج البلاد، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات الدولية.وأعلنت السلطات الفنزويلية فقدانها الاتصال بالرئيس ولا تعرف مكانه، مطالبة بتأكيد أنه "على قيد الحياة"، كما أكدت نيتها إلى المنظمات الدولية، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إجراءات .من جهتها، أعربت عن "قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، وشددت على أن مثل هذه الإجراءات "تمثل اعتداء غير مقبول على سيادة "، وأعلنت عن "تضامنها مع شعب فنزويلا"، داعية إلى "منع المزيد من التصعيد" في الوضع.وطالبت موسكو الولايات المتحدة بإعادة النظر في وضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما، وذلك في ضوء المعلومات المؤكدة عن وجودهما في الولايات المتحدة.