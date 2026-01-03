وزير الحرب الأمريكي: سنستخدم قوتنا الفتاكة في أي وقت وأي مكان بالعالم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
07:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بريطانيا تعلن تنفيذ ضربة مشتركة ضد "داعش" في سوريا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552014-639030603624302839.jpeg
وزير الحرب الأمريكي: سنستخدم قوتنا الفتاكة في أي وقت وأي مكان بالعالم
دوليات
2026-01-03 | 13:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
281 شوهد
قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن
الولايات المتحدة
ستستخدم القوة والقدرات الفتاكة في أي مكان وأي وقت بالعالم، وذلك خلال مؤتمر صحفي حول اعتقال الرئيس الفنزويلي
نيكولاس مادورو
.
ووصف وزير الحرب الأمريكي، مساء السبت، العملية العسكرية التي نفذتها
الولايات المتحدة
في فنزويلا بأنها"تاريخية" و"نفذت بشكل مثالي"، مؤكدا أن لا
دولة أخرى
في العالم قادرة على تنفيذ عملية مشابهة.
وقال الوزير في سلسلة تصريحات عاجلة نقلتها
قناة الجزيرة
:"العملية في فنزويلا تاريخية وتم تنفيذها بشكل مثالي"، مضيفا:"لا دولة على وجه الأرض يمكنها تنفيذ عملية كالتي نفذناها في فنزويلا".
وأكد أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة عسكرية لا تضاهى، مشيرا إلى أن "بإمكاننا استخدام قدراتنا الفتاكة في أي وقت وأي مكان"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الاستعداد الدائم لحماية المصالح الأمريكية".
وقال "نحن جادون في وقف تدفق
المخدرات
والعصابات إلينا، واستعادة النفط الذي سُرق منا."
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان
الرئيس دونالد ترامب
اعتقال الرئيس الفنزويلي
نيكولاس مادورو
وزوجته، ونقلهما خارج البلاد، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات الدولية.
وأعلنت السلطات الفنزويلية فقدانها الاتصال بالرئيس
مادورو
ولا تعرف مكانه، مطالبة بتأكيد أنه "على قيد الحياة"، كما أكدت
وزارة الخارجية الفنزويلية
نيتها
اللجوء
إلى المنظمات الدولية، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إجراءات
واشنطن
.
من جهتها، أعربت
وزارة الخارجية الروسية
عن "قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، وشددت على أن مثل هذه الإجراءات "تمثل اعتداء غير مقبول على سيادة
دولة مستقلة
"، وأعلنت
موسكو
عن "تضامنها مع شعب فنزويلا"، داعية إلى "منع المزيد من التصعيد" في الوضع.
وطالبت موسكو الولايات المتحدة بإعادة النظر في وضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما، وذلك في ضوء المعلومات المؤكدة عن وجودهما في الولايات المتحدة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الحرب الامريكي يعلن البدء بالرد المباشر على استهدف القوات الأميركية بسوريا
17:33 | 2025-12-19
وزير الحرب الأمريكي ينشر صورة له في العراق
14:44 | 2025-12-10
تصعيد خطير من وزير الحرب الأمريكي بخصوص فنزويلا: لا خطوط حمراء
16:50 | 2025-11-21
وزير الحرب الأمريكي يثير الجدل بربطة العنق
16:11 | 2025-10-17
امريكا
الحرب
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
وزارة الخارجية الفنزويلية
وزارة الخارجية الروسية
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
نيكولاس مادورو
دونالد ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الحرارة أقل من درجة الانجماد.. هل هناك موجة قطبية جديدة في العراق؟
محليات
26.45%
01:00 | 2026-01-02
الحرارة أقل من درجة الانجماد.. هل هناك موجة قطبية جديدة في العراق؟
01:00 | 2026-01-02
اقوى واطول موجة برد تؤثر على العراق.. الانجماد الأرضي في اغلب المحافظات
محليات
25.74%
02:38 | 2026-01-03
اقوى واطول موجة برد تؤثر على العراق.. الانجماد الأرضي في اغلب المحافظات
02:38 | 2026-01-03
حادثة التحرش الجماعي بالبصرة.. قضية هزت الرأي العام و17 متورطاً بقبضة الامن
محليات
25.47%
10:17 | 2026-01-02
حادثة التحرش الجماعي بالبصرة.. قضية هزت الرأي العام و17 متورطاً بقبضة الامن
10:17 | 2026-01-02
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
محليات
22.34%
03:10 | 2026-01-02
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
03:10 | 2026-01-02
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
الأكثر مشاهدة
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
اخترنا لك
بريطانيا تعلن تنفيذ ضربة مشتركة ضد "داعش" في سوريا
17:45 | 2026-01-03
عمدة نيويورك: اعتقال مادورو عمل حربي وانتهاك للقانون
17:35 | 2026-01-03
طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك
16:52 | 2026-01-03
أول تعليق لكوبا بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي
16:33 | 2026-01-03
اليمن.. المجلس الانتقالي يرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي
16:03 | 2026-01-03
الاثنين المقبل.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً لمناقشة اعتقال مادورو
15:14 | 2026-01-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.