​دمشق: انفجار العاصمة ناجم عن سقوط صاروخ قرب مطار

أفادت السورية "سانا"، مساء اليوم السبت، بأن دوي الانفجار الذي سمع في مدينة دمشق ناجم عن سقوط صاروخ قرب مطار المزة العسكري دون وقوع أي أضرار.



ونقلت الوكالة عن مصدر أمني سوري قوله: "سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري بدمشق"، مؤكدا "عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية".



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار بمحيط منطقة المزة في العاصمة السورية.