​تعليق روسي جديد يخص اعتقال الرئيس الفنزويلي



جاء ذلك خلال اتصال أجراه مع نظيره البيلاروسي ريجينكوف، أكد خلاله الوزيران على على ضرورة "الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي الشرعي وزوجته، وإعادتهما إلى ، مع إعادة فورا إلى منصبه كرئيس للدولة".

وأفادت في بيان رسمي صدر عقب الاتصال أن الوزيرين "شدّدا على الحاجة الملحة لإنهاء الانتهاك الصارخ للسيادة الفنزويلية، والعمل على إعادة الوضع الدستوري في البلاد إلى مساره الطبيعي".



وأكد البيان أن ومينسك ترفضان بشكل قاطع العدوان العسكري الذي شنته ضد جمهورية فنزويلا، معتبرتين إياه"عملا عدائيا ينتهك أبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق ".



وكانت وزارة الخارجية الروسية دعت، اليوم السبت، الولايات المتحدة للإفراج عن رئيس فنزويلا المنتخب قانونيا وزوجته.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن، السبت، عن اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو بعملية خاصة لقوات الامريكية.