نائبة مادورو: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة

أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ، السبت، أن بلادها لن تكون مستعمرة لأي دولة، مطالبة بالإفراج عن الرئيس وعقيلته.

وقالت من ، "نطالب بالإفراج عن الرئيس وعقيلته، وفنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة".

ودعت نائبة الرئيس الفنزويلي إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد، مضيفة "جاهزون للدفاع عن فنزويلا بكل قوة".

ولفتت "جاهزون لكل تحد وأقول للشعب إن هناك حكومة قائمة في البلاد"، مشددة بالقول "هناك رئيس واحد فقط للبلاد هو مادورو".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي القبض على الرئيس الفنزويلي ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.