كشف تفاصيل جديدة تخص اعتقال الرئيس الفنزويلي

كشفت صحيفة " تايمز" نقلا عن مسؤولي أمريكيين، عن وحدة المروحيات التي شاركت في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي اليوم السبت.

وحسب " تايمز"، على الرغم من أن الجنرال رئيس كلية الأركان المشتركة الأمريكية دان كين لم يحدد وحدة المروحيات التي شاركت في العملية في ، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنها "فوج الطيران للعمليات الخاصة الـ 160"، الذي يستخدم مروحيات معدلة من طرازي "MH-60" و"MH-"47.

وأوضحت الصحيفة أن "الفوج 160، الملقب بـ "مطاردو الليل" (Night Stalkers)، يتخصص في المهام العالية المخاطر التي تُنفذ على ارتفاعات منخفضة وفي الأوقات الليلية، مثل عمليات الإنزال والاستخراج والمداهمات، وقد أجرت هذه الوحدة ما يصفه البنتاغون بمهام تدريبية بالقرب من سواحل فنزويلا في الأشهر الأخيرة.



هذا وكشف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، من مقر إقامته في ، تفاصيل دقيقة للحظات الأخيرة التي سبقت اعتقال الرئيس نيكولاس، واصفا إياها بـ"اللحظات الحاسمة": "حاول الوصول إلى الملجأ، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الباب. استغرق معنا 47 ثانية فقط تفجير الباب واقتحام ".

يشار الى أن ترامب أعلن، اليوم السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.