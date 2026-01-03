الاثنين المقبل.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً لمناقشة اعتقال مادورو

يعقد اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة اعتقال الرئيس الفنزويلي .

وقالت مصادر دبلوماسية، " يعقد يوم الاثنين جلسة طارئة بشأن الهجوم الأمريكي على فنزويلا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أعلن، اليوم السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.