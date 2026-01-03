اليمن.. المجلس الانتقالي يرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي

وأشار المجلس في بيان له إلى حضوره "في مختلف محطات الحوار التي رعتها المملكة ودول ، بدءا من اتفاق 2019، مرورا بمشاورات الرياض 2022، وصولا إلى رعايته للحوار الجنوبي الشامل الذي أفضى إلى إقرار الجنوبي في عام 2023، بما يعكس التزامه الدائم بالحوار والمسؤولية السياسية".ونظر المجلس إلى الدعوة باعتبارها "منسجمة مع ما تضمنه بيانه السياسي الصادر يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026م، وسعيه المستمر لتأمين رعاية إقليمية ودولية جادة لقضية شعب الجنوب، بما يضمن معالجة عادلة ومستدامة لها وفق تطلعات شعبنا الجنوبي".وأكد المجلس "ترحيبه، ومعه المكونات الجنوبية الشريكة الموقعة على الميثاق الوطني الجنوبي، في هذا الحوار، أو أي حوار من أجل قضية شعب الجنوب"، مقدما "تقديره العالي لهذه الدعوة"، واعتبر إياها "فرصة حقيقية لحوار جاد يحمي مستقبل الجنوب ويصون أمنه واستقراره ويضمن تحقيق تطلعات شعب الجنوب".وشدد البيان على أن "أي حوار جاد يجب أن ينطلق من الاعتراف بإرادة شعب الجنوب، ضمن إطار زمني محدد، وبضمانات دولية كاملة"، مؤكدا أن "الاستفتاء الشعبي الحر لشعب الجنوب هو لأي مقترحات أو حلول سياسية مستقبلية".ويأتي موقف ، بعد توجيه رئيس ، دعوة للمجلس الانتقالي للالتزام بطريق الحوار والتراجع عن إجراءاته الاحادية التي اتخذها مطلع الشهر الماضي، بسيطرته على مناطق شرقي البلاد.وتأتي التطورات عشية استجابة لطلب العليمي باستضافة ورعاية مؤتمر للحوار حول القضية الجنوبية.وأمس الجمعة، أعلن عضو الرئاسي عيدروس الزُبيدي الذي يقود الجنوبي، فترة انتقالية لمدة عامين يعقبها استفتاء لتقرير مصير جنوبي ، كاشفاً عن تأسيس "دولة الجنوب العربي".