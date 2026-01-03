أول تعليق لكوبا بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي

اعتبرت الكوبية، أن ما وصفته العدوان الأمريكي في فنزويلا هو انتهاك للقانون الدولي وميثاق .

وقالت الخارجية الكوبية، "ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الذي شنته على فنزويلا".

ولفتت الى أن "العدوان الأمريكي الجبان عمل إجرامي وانتهاك للقانون الدولي وميثاق "، مضيفة "العدوان الأمريكي يهدف إلى إحياء طموحات الولايات المتحدة للهيمنة على اللاتينية".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.