طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك

وصلت طائرة على متنها الرئيس الفنزويلي إلى الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".



وحسب "رويترز"، أن "طائرة تقل تصل إلى قاعدة عسكرية في ".

الى ذلك، قالت "إن بي " عن مصادر، "سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في حيث ستتم إجراءات التحقيق معه".

وأضافت "سيتم نقل مادورو في نهاية المطاف إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك".

وأظهرت لقطات بث مباشر الطائرة بعد أن حطت، مع تواجد عناصر من الأف بي آي على متنها بالقرب من بوابة الخروج.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن، السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.