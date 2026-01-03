بريطانيا تعلن تنفيذ ضربة مشتركة ضد "داعش" في سوريا

أعلنت ، الأحد، عن تنفيذ ضربة مشتركة مع ضد "داعش" في .

وقالت الدفاع البريطانية، " البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر في ".

وأضافت "المنشأة التي تم استهدافها كانت تحت الأرض في الجبال على بعد أميال قليلة شمال تدمر"، موضحة "تحليل استخباراتي كشف أن المنشأة التي تم استهدافها قرب تدمر كانت تحت سيطرة تنظيم ".

وتابعت الدفاع البريطانية "المؤشرات الأولية تشير إلى أن الهدف تم تدميره بنجاح ولا وجود لمؤشرات على تعرض مدنيين لخطر".



