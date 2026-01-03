Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بريطانيا تعلن تنفيذ ضربة مشتركة ضد "داعش" في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بريطانيا تعلن تنفيذ ضربة مشتركة ضد "داعش" في سوريا

دوليات

2026-01-03 | 17:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بريطانيا تعلن تنفيذ ضربة مشتركة ضد &quot;داعش&quot; في سوريا
المصدر:
وكالات
52 شوهد

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، عن تنفيذ ضربة مشتركة مع فرنسا ضد "داعش" في سوريا.

وقالت الدفاع البريطانية، "سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر في سوريا".
 
وأضافت "المنشأة التي تم استهدافها كانت تحت الأرض في الجبال على بعد أميال قليلة شمال تدمر"، موضحة "تحليل استخباراتي كشف أن المنشأة التي تم استهدافها قرب تدمر كانت تحت سيطرة تنظيم داعش".
 
وتابعت الدفاع البريطانية "المؤشرات الأولية تشير إلى أن الهدف تم تدميره بنجاح ولا وجود لمؤشرات على تعرض مدنيين لخطر".

>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
Play
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Play
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
Play
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Play
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Play
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Live Talk
Play
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Play
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
Play
نشرة ٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Play
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
Play
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Play
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Play
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Live Talk
Play
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Play
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01

اخترنا لك
عمدة نيويورك: اعتقال مادورو عمل حربي وانتهاك للقانون
17:35 | 2026-01-03
طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك
16:52 | 2026-01-03
أول تعليق لكوبا بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي
16:33 | 2026-01-03
اليمن.. المجلس الانتقالي يرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي
16:03 | 2026-01-03
الاثنين المقبل.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً لمناقشة اعتقال مادورو
15:14 | 2026-01-03
كشف تفاصيل جديدة تخص اعتقال الرئيس الفنزويلي
15:01 | 2026-01-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.