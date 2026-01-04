سجال على تغريدة المرشد الإيراني الأعلى بعد تعليق ايلون ماسك بالفارسية

ونشر سلسلة تغريدات باللغة على حسابه في منصة إكس، ردا على التصريحات والتهديدات الامريكية، حيث جاء فيها انه "عندما يدرك المرء أن عدوا ما يريد فرض شيء ما على حكومة ما أو أمة ما بادعاءات كاذبة، فعليه أن يقف بحزم في وجهه، لن نستسلم لهم. بالتوكل على الله والثقة بدعم الشعب، سنُخضع العدو".بالمقابل، قام ماسك بالرد على تغريدة "سنخضع العدو"، بالقول باللغة الفارسية: "زهي خيال باطل"، وهو مصطلح فارسي يعني بالعربية "وهم زائف" أو "أمل عبثي".وبينما حازت تغريدة المرشد على 36 الف تفاعل، حاز تعلق ماسك على اكثر من 170 الف تفاعل على منصة تويتر.