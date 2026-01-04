بيان جديد من الصين حول أزمة فنزويلا

وقالت ، في بيان، إن تدعو إلى ضمان السلامة الشخصية للرئيس وزوجته، والإفراج عنهما فورا، والتوقف عن إطاحة حكومة فنزويلا.ووصف البيان العملية الأميركية بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي".وأمس السبت، أدانت ، في بيان، "استخدام الولايات المتحدة القوة ضد دولة ذات سيادة ورئيسها" بعد وقت قصير من الهجوم الأميركي على فنزويلا.ووصفت الخارجية الصينية أفعال الولايات المتحدة بأنها ممارسات هيمنة، معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا، وتهديدا للسلام والأمن في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي.وأعربت عن "صدمتها العميقة" ومعارضتها أفعال الولايات المتحدة، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي وأهداف ومبادئ ، وإنهاء انتهاك سيادة الدول الأخرى، على حد وصف البيان.وفجر أمس، شهدت العاصمة ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية، ولاحقا أعلن الرئيس الأميركي أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.