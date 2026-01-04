نائب هولندي يربط بين غزو العراق وقصف فنزويلا: النفط والموارد الخليط المشترك

وكتب ديك عبر منصة "إكس": "من الحرب على إلى في فنزويلا، هناك خيط مشترك: النفط والموارد. ففي العراق، جرى تبرير القصف بذرائع كاذبة عن امتلاك أسلحة دمار شامل، والهدف الحقيقي كان تمكين من فرض سيطرتها على احتياطياته النفطية".وأضاف أن فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، تتعرض الآن لاعتداء لأسباب مشابهة، قائلا: "الآن، يريد أن يدير فنزويلا ويستخرج نفطها."كما عبّر ديك عن اعتقاده بأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا لن يستمر إلا إذا ضمنت الحصول على حصة من عائدات النفط والغاز والمعادن في البلاد.وجاءت تصريحات النائب الهولندي في سياق التطورات الدولية التي أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي في 3 كانون الثاني عن شن "ضربة واسعة النطاق" على فنزويلا، تضمنت اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما خارج البلاد.وإلى جانب الموقف الهولندي، أعربت عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي وطالبت بالإفراج الفوري عن وزوجته، فيما دعت أيضا إلى إطلاق سراحهما دون تأخير.كما استنكرت الشمالية الاعتداء الأمريكي بشدة، ووصفت الإجراءات الأمريكية بأنها "خرق فاضح لسيادة فنزويلا وللقانون الدولي."