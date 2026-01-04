الصفحة الرئيسية
بعد صدام ومادورو وثلاثة اخرين من التالي؟
دوليات
2026-01-04 | 10:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
968 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
شكل اعتقال الرئيس الفنزويلي
نيكولاس مادورو
يوم 3 كانون الثاني 2026 — وبجانبه زوجته — أحدث حلقة في مسلسل طويل من التدخلات الأمريكية المباشرة أو غير المباشرة لإسقاط أو اعتقال قادة دول، غالبا تحت ذرائع تتراوح بين "مكافحة المخدرات" و"الإرهاب" و"انتهاكات حقوق الإنسان".
وبهذا يصبح
مادورو
الخامس في قائمة رؤساء الدول الذين أُطيح بهم أو سُجنوا بفعل يد
واشنطن
ويضاف اسمه إلى أسماء مثل:
1.
مانويل
نورييغا، الحاكم الفعلي لبنما، الذي أُطيح به عبر غزو عسكري مباشر عام 1989 بذريعة تهريب
المخدرات
، ثم سُجن في
ميامي
.
2. سلوبودان ميلوسيفيتش، رئيس يوغسلافيا، الذي سُلم عام 2001 إلى محكمة لاهاي بضغط أمريكي-غربي، وتُوفي لاحقا في زنزانته.
3.
صدام حسين
، رئيس النظام السابق الذي القي القبض عليه عام 2003، ثم أُعدم شنقا بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق العراقيين.
4. خوان
أورلاندو
هيرنانديز
، رئيس هندوراس، الذي سُلم قضائيا إلى
الولايات المتحدة
عام 2022 بتهم تتعلق بالمخدرات، قبل أن يُفرج عنه لاحقا بعفو رئاسي صادر عن
دونالد ترامب
في 2025.
كل حالة مختلفة في الأسلوب — من
الغزو
العسكري إلى الضغط الدبلوماسي، ومن الاعتقال
السري
إلى التسليم القضائي — لكنها تشترك جميعا في غياب
الشرعية
الدولية، وفي استخدام واشنطن لنفوذها السياسي والعسكري والقضائي لتصفية خصومها السياسيين باسم "العدالة".
ومن بين هذه الأسماء، يبقى صدام حسين العربي الوحيد حتى الآن الذي وقع في شباك هذا النسق الأمريكي المتكرر، وهو ما يُعيد فتح باب التساؤل: هل لا تزال السيادة حقا أم مجرد وهم أمام القوة؟ وهل نحن أمام تفكيك تدريجي لمفاهيم
النظام الدولي
القائم، لصالح "فوضى قانونية" تُدار من غرف القرار في واشنطن؟
وفي ظل هذه الممارسات، لا يبدو أن القائمة ستتوقف عند خمسة أسماء، فطالما بقيت الذرائع مرنة والآليات جاهزة، فسيظل العالم يترقّب من سيكون "الضحية" التالية في هذا المسار المقلق من التفرد الأمريكي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
صدام
مادورو
الولايات المتحدة
مكافحة المخدرات
نيكولاس مادورو
النظام الدولي
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
صدام حسين
