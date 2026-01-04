بعد صدام ومادورو وثلاثة اخرين من التالي؟

وبهذا يصبح الخامس في قائمة رؤساء الدول الذين أُطيح بهم أو سُجنوا بفعل يد ويضاف اسمه إلى أسماء مثل:1. نورييغا، الحاكم الفعلي لبنما، الذي أُطيح به عبر غزو عسكري مباشر عام 1989 بذريعة تهريب ، ثم سُجن في .2. سلوبودان ميلوسيفيتش، رئيس يوغسلافيا، الذي سُلم عام 2001 إلى محكمة لاهاي بضغط أمريكي-غربي، وتُوفي لاحقا في زنزانته.3. ، رئيس النظام السابق الذي القي القبض عليه عام 2003، ثم أُعدم شنقا بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق العراقيين.4. خوان ، رئيس هندوراس، الذي سُلم قضائيا إلى عام 2022 بتهم تتعلق بالمخدرات، قبل أن يُفرج عنه لاحقا بعفو رئاسي صادر عن في 2025.كل حالة مختلفة في الأسلوب — من العسكري إلى الضغط الدبلوماسي، ومن الاعتقال إلى التسليم القضائي — لكنها تشترك جميعا في غياب الدولية، وفي استخدام واشنطن لنفوذها السياسي والعسكري والقضائي لتصفية خصومها السياسيين باسم "العدالة".ومن بين هذه الأسماء، يبقى صدام حسين العربي الوحيد حتى الآن الذي وقع في شباك هذا النسق الأمريكي المتكرر، وهو ما يُعيد فتح باب التساؤل: هل لا تزال السيادة حقا أم مجرد وهم أمام القوة؟ وهل نحن أمام تفكيك تدريجي لمفاهيم القائم، لصالح "فوضى قانونية" تُدار من غرف القرار في واشنطن؟وفي ظل هذه الممارسات، لا يبدو أن القائمة ستتوقف عند خمسة أسماء، فطالما بقيت الذرائع مرنة والآليات جاهزة، فسيظل العالم يترقّب من سيكون "الضحية" التالية في هذا المسار المقلق من التفرد الأمريكي.