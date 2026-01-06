بينهم عبد الكريم قاسم وصدام.. "نيوزويك" تكشف قادة أسقطتهم أمريكا عبر التاريخ

وتابعت أن التدخلات الأميركية لم تكن دائما لأجل "إسقاط ديكتاتور أو مستبد" -على حد تعبيرها- بل تدخلت أيضا لمنع انتشار الشيوعية مثلا كما كان الحال في أو كوبا.وحرصت المجلة على التوضيح بأنه لا توجد قائمة رسمية أو متفق عليها عالميا للقادة الذين أطيح بهم، كما أن تعريف معنى "دكتاتور" يختلف من منطقة لأخرى، ويمكن التلاعب به لأسباب سياسية.محمد مصدق بإيرانوذكرت المجلة أنه في 19 أغسطس/آب 1953، ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه "بالتعاون مع المملكة المتحدة في تدبير انقلاب أطاح برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق، في خطوة هدفت إلى تعزيز حكم الشاه بهلوي.وشددت على أن مصدق لم يكن في الواقع دكتاتورا، بل قائد منتخب، ومشكلته أنه كان قد أمّم صناعة النفط في البلاد التي كانت تُدار سابقا من قبل شركات بريطانية.جاكوبو آربينز بغواتيمالاوتابعت نيوزويك أنه في يونيو/حزيران 1954، أُطيح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في غواتيمالا جاكوبو آربينز في عملية مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية، بعد أن أثارت سياساته اليسارية قلق المسؤولين الأميركيين خلال الحرب الباردة.قاسم فيوتزعم المجلة أنه في فبراير/شباط 1963، دعمت سي آي إيه انقلابا نفذه الجناح العسكري لحزب البعث في العراق اليسارية بقيادة عبد الكريم قاسم، الذي اعتُبرت سياساته الموالية للشيوعية والمعادية للغرب تهديدا للولايات المتحدة.فيدل كاسترو بكوباوقالت إن حاولت في أبريل/نيسان 1961، الإطاحة بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو من خلال غزو خليج الخنازير، الذي انتهى ليكون واحدا من أكثر إخفاقات السياسة الخارجية الأميركية صخبا.نغو دينه ديم بفيتنام الجنوبيةأكدت نيوزويك أن نغو دينه ديم، زعيم فيتنام الجنوبية الذي اعتبرته الولايات المتحدة يوما ما سدا في وجه الشيوعية في المنطقة، أُطيح به واغتيل في انقلاب عسكري مدعوم من وكالة الاستخبارات المركزية بعد فقدان الثقة بقدرته على إدارة حرب فيتنام.وتوضح المجلة أن وثائق رُفعت عنها السرية لاحقا أثبتت دور خلف الكواليس.هدسون أوستن بغرينادافي أكتوبر/تشرين الأول 1983، أطاحت الولايات المتحدة بالجنرال هدسون أوستن من السلطة في غرينادا، وفقا لنيوزويك.جان-كلود دوفالييه بهايتيتقول المجلة الأميركية إن القائد الهايتي جان-كلود دوفالييه الذي وصفته بالدكتاتور فر من البلاد بعد قرابة 15 عاما في السلطة، عندما اندلعت احتجاجات جماهيرية وسحبت الولايات المتحدة دعمها السياسي والعسكري له.مانويل نورييغا في بنماتتابع نيوزويك أنه أُطيح بمانويل نورييغا، الرجل العسكري القوي الذي قاد بنما وكان عميلا سابقا للاستخبارات الأميركية، بعد أن أطلق الرئيس آنذاك الأب عملية "القضية العادلة"، بغزو بنما في ديسمبر/كانون الأول 1989، وحوكم نورييغا وسُجن في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.بالعراقفي 2003 غزا تحالف ضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وبولندا الولايات المتحدة العراق، وألقي القبض على الرئيس صدام حسين، وحوكم، وأُعدم لاحقا عام 2006.بليبياتتابع نيوزويك أن الولايات المتحدة وحلفاءها دعموا الإطاحة بمعمر في ليبيا في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 خلال انتفاضة الربيع العربي.وعلى الرغم من أن القوات الأميركية لم تحتل ليبيا، فإن والاستخبارات الأميركية كانتا حاسمتين في انهيار نظام القذافي، توضح المجلة الأميركية.نيكولاس مادورو بفنزويلامساء أمس، ألقي القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته بتوجيه من ، كجزء من عملية وُصفت بأنها خالية من الأخطاء وتحمل اسم "عملية العزم المطلق"، وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا إلى أن يتم ضمان "انتقال آمن وسليم ومدروس" في البلاد.