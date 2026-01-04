تاريخ تغيير الولايات المتحدة لأنظمة الحكم حول العالم بينها العراق.. من 1953 الى 2026

وجاء ذلك غالبا عبر دعم انقلابات عسكرية أو عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية، بهدف منع انتشار الشيوعية أو حماية مصالح اقتصادية أمريكية.وشمل هذا التدخل عام 1953، حيث ساهمت عملية سرية للوكالة بالتعاون مع في إسقاط المنتخب بعد تأميمه صناعة النفط، مما أعاد الشاه إلى السلطة.كما حدث في غواتيمالا عام 1954، حيث أطاحت عملية سرية أخرى بالرئيس المنتخب جاكوبو أربينز لحماية مصالح ، ما فتح الباب لديكتاتوريات عسكرية وحرب أهلية طويلة.وتواصل هذا النمط في الجنوبية عام 1963، حيث دعمت انقلابا أدى إلى اغتيال الرئيس نغو دينه ديم. ثم في عام 1964، عبر دعم انقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب جواو غولارت، مما أسس لحكم ديكتاتوري استمر لعقود.كذلك في إندونيسيا بين عامي 1965 و1967، حيث ساهم الدعم الأمريكي للجنرال سوهارتو في الإطاحة بالرئيس سوكارنو وتبع ذلك قمع دموي.أما في تشيلي عام 1973، فقد دعمت الوكالة انقلاب الجنرال أوغوستو بينوشيه الذي أطاح بالرئيس المنتخب سلفادور أليندي بسبب سياساته الاشتراكية، مؤسسا نظاما ديكتاتوريا.إلى جانب هذه الحالات، توجد أمثلة أخرى لدعم أقل مباشرة، كما في سوريا عام 1949 عبر الانقلاب الذي قاده حسنى الزعيم، وفي عام 1960 بتورط في اغتيال رئيس الوزراء باتريس لومومبا، وفي جمهورية الدومينيكان بين عامي 1961 و1963 عبر تدخلات متعددة.وفي عام 2003، غزت الولايات المتحدة تحت ذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل، وأطيح آنذاك بنظام ، الذي أعدم لاحقا عام 2006.وفي ليبيا عام 2011، قادت الولايات المتحدة تدخلا عسكريا لحلف الناتو، بموجب قرار أممي لحماية المدنيين، أسقط نظام .وآخر تدخل أمريكي ما يحدث الآن في فنزويلا، حيث أعلن عن عملية عسكرية أمريكية أسفرت عن أسر الرئيس وزوجته، مع ضربات جوية على كاراكاس.وعادة ما نتج عن هذه العمليات أنظمة استبدادية أو حروب أهلية أو عدم استقرار مستمر، وقد تم تبريرها تاريخياً بدوافع أو مكافحة الشيوعية، بينما يراها آخرون شكلاً من التدخل في السيادة الوطنية.