دمشق: الاجتماعات مع قسد لم تُسفر عن نتائج ملموسة

ونقلت القناة عن مصدر حكومي في دمشق قوله: "الاجتماعات التي عُقدت اليوم في دمشق مع قسد بحضور لم تُسفر عن نتائج ملموسة".وعقد قائد قوات الديمقراطية مظلوم عبدي اجتماعا مع السلطات السورية في دمشق لبحث عملية دمج قواته في صفوف الجيش السوري.وتضمّن الاتفاق الذي وقعه عبدي وأحمد الشرع في 10 مارس بنودا عدة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام.إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه، رغم ضغوط تقودها بشكل رئيسي.وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان قبل ظهر الأحد "يلتقي وفد من قيادة قوات سوريا الديمقراطية في هذه الأثناء مسؤولين في حكومة دمشق في العاصمة السورية برئاسة عبدي، في إطار مباحثات تتعلق بعملية الاندماج على الصعيد العسكري"، ولم يصدر أي بيان من السلطات السورية بشأن الاجتماع.