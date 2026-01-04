"رسائل رعب" تقلق الإسرائيليين.. تهديدات مباشرة ومعلومات حساسة

وجاء في نص الرسائل المكتوبة باللغة : "هذه فرصتك الأخيرة لإنقاذ نفسك وعائلتك. نحن نعرفك".كما احتوت بعض الرسائل على روابط تقود إلى صفحات تضم بيانات شخصية للمتلقين.ووصف الإسرائيلي للأمن السيبراني هذه الرسائل، بأنها "محاولة ترهيب تهدف إلى خلق ضغط نفسي" على الجمهور، وفقا لصحيفة "تايمز أوف ".وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة قرصنة تدعى "حنضلة"، مسؤوليتها عن اختراق هاتف وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد.ونشرت المجموعة عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي قالت إنها مسروقة من هاتف الوزيرة السابقة.وكانت المجموعة نفسها زعمت الشهر الماضي اختراق هاتفي تساحي برفرمان مدير ، ورئيس الوزراء السابق .