بعد اعتقال مادورو.. واشنطن تجدد تحذيرها لحكومة كوبا

وقال روبيو: "تشكل الحكومة الكوبية مشكلة كبيرة، وهي في ورطة كبيرة. ولا أظن أن من الخفي أننا لسنا من أشد المعجبين بالنظام الكوبي".وفي مؤتمر صحفي بمنتجع في فلوريدا، اتهم روبيو كوبا بأنها "يديرها رجال غير أكفاء ومصابون بالشيخوخة"، وادعى أن حراس و"وكالة التجسس بأكملها" في فنزويلا كانت "مليئة بالكوبيين"، وأن "هذه الجزيرة المسكينة استولت على فنزويلا".وأضاف الوزير الأمريكي: "في بعض الحالات، إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها الفنزويليون هي أنه يتعين عليهم عن كوبا. لقد حاولوا أساسا استعمارها من وجهة نظر أمنية. لذا، نعم، انظروا، إذا كنت أعيش في وكنت في الحكومة، سأشعر بالقلق على الأقل قليلا".يذكر أن شنت ضربات على فنزويلا صباح السبت، حيث دخلت قوة خاصة مجمع مادورو واعتقلته مع زوجته سيليا فلوريس. وكان أعلن أنهما في طريقهما إلى للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم "بإدارة" فنزويلا حتى يحدث انتقال "آمن" للسلطة.