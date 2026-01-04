Alsumaria Tv
"طعام بالديدان" و"عمليات طعن مميتة".. ماذا تعرف عن السجن الذي يقبع فيه مادورو

دوليات

2026-01-04 | 13:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;طعام بالديدان&quot; و&quot;عمليات طعن مميتة&quot;.. ماذا تعرف عن السجن الذي يقبع فيه مادورو
المصدر:
العربية
658 شوهد

السومرية نيوز – دولي
سيقبع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بانتظار محاكمته في الولايات المتحدة الأميركية في سجن اتحادي عُرف بخطورته، وذكرت "فرانس برس" أن مادورو نقل بعد ذلك إلى مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، ثم إلى سجن "ميتروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين.

وأظهرت لقطات مادورو وهو مقيد اليدين داخل مكتب إدارة مكافحة المخدرات في مانهاتن قبل نقله إلى سجن بروكلين، والذي يعد من أسوأ السجون في الولايات المتحدة الأميركية كما تصفه وسائل الإعلام المحلية وحتى بعض الجهات الرسمية، إذ أن لديه سجل وحشي وغير إنساني حيث يعيش هناك النزلاء في ظروف وحشية قاسية.
وذكرت تقارير أن من المتوقع أن يمثل مادورو أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن في غضون أيام يرجح يوم الاثنين 5 يناير (كانون الثاني) لبدء إجراءات المحاكمة.
ووصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امس السبت إلى الأراضي الأميركية بعد اعتقاله في كراكاس ونُقل إلى نيويورك حيث سيوجّه الاتهام إليه رسميا بالاتجار بالمخدرات.
وسيمثل الرئيس الفنزويلي أمام قاضٍ في نيويورك، للرد على تهم تشمل: التآمر للإرهاب المرتبط بالمخدرات، التآمر لاستيراد الكوكايين، حيازة بنادق رشاشة وأجهزة مدمرة، التآمر لحيازة بنادق رشاشة وأجهزة مدمرة ضد الولايات المتحدة.
كما تضمنت لائحة الاتهام زوجته وابنه كمتهمين أيضاً.
وذكرت صحيفة "اندبندنت البريطانية"، أن السجن يشتهر بعمليات طعن مميتة، وظروف معيشية "وحشية"، كما أشارت إلى وجود "ديدان في الطعام".
وسبق ووصف محامون الأوضاع في هذا السجن، حيث أشاروا إلى أنه قُتل أحد السجناء. وقد انتحر أربعة سجناء على الأقل هناك في السنوات الثلاث الماضية.
وفي عام 2024، تعرض سجين يدعى أوريل وايت للطعن حتى الموت أثناء انتظاره المحاكمة بتهم تتعلق بالأسلحة النارية. كما تحدث الكثيرون عن الظروف "الوحشية" داخل السجن، حيث قال أحد السجناء أن السجن يشهد حوادث طعن "مرتين على الأقل في الأسبوع".
وقال ديفيد باتون، الرئيس السابق للمدافعين الفيدراليين في نيويورك: "إن نقص الرعاية الطبية، ومشاكل الصرف الصحي الخطيرة، والديدان في الطعام، والعنف، كل ما يمكن أن تفكر فيه من مشاكل في السجن أو مركز الاحتجاز، هو مشكلة في مركز الاحتجاز الفيدرالي، وقد كان كذلك لفترة طويلة جداً".
وفي عام 2019، علق أكثر من ألف سجين في زنازين متجمدة لعدة أيام عندما انقطعت التدفئة بعد انقطاع التيار الكهربائي في منتصف فصل الشتاء، وفقاً لتقارير صدرت في ذلك الوقت.
ومركز احتجاز بروكلين هو منشأة في مدينة نيويورك تضم حوالي 1300 شخص، ويعد المرفق الفيدرالي الوحيد في المدينة.
وسبق وقال الأشخاص المحتجزون في مركز احتجاز العاصمة أن الظروف خطيرة وغير إنسانية، وأنها تسببت في وفيات متعددة للمحتجزين على مر السنين.
مركز "همجي" و"لا إنساني"
وصف القضاة الفيدراليون المركز بأنه "همجي" و"لا إنساني"، بل إنهم في بعض الأحيان يخففون أحكام المحتجزين مراعاةً للظروف القاسية التي يضطر الناس إلى تحملها قبل المحاكمة.
وبحسب ما أفاد به عضو مجلس الشيوخ أندرو غوناردس، فقد اشتكى الأشخاص المحتجزون في مركز احتجاز من الطعام الملوث بالديدان، وعمليات الإغلاق المستمرة، وسوء المعاملة الطبية.
كما وصف غوناردس المركز بأنه "يعاني من نقص مزمن في الموظفين"، وذكرت الصحف المحلية أن الموظفين الموجودين "يحتقرون الحياة البشرية وكرامتها".
وبحسب وزارة العدل، في إحدى حالات عنف الموظفين، قام أحد ضباط الإصلاح برش رذاذ الفلفل على شخص يعاني من أزمة صحية عقلية، ووضع قيوداً على يديه وساقيه بعد رشه، ثم أُعلن عن وفاة الشخص لاحقاً.
أشهر نزلائه
ومن أشهر نزلاء ذلك السجن: مايكل كوهين محامي ترامب السابق الذي اتهم بالتهرب الضريبي وانتهاك تمويل الحملات الانتخابية والكذب على الكونغرس. غيسلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين رجل الأعمال الشهير احتجزت في المركز لفترة. سام بانكمان-فرايد، ملك العملات الرقمية الذي سقط بعد إدانته بالاحتيال، يقضي عقوبته فيه. خواكين غوزمان "إل تشابو" تاجر مخدرات مكسيكي سجن فيه لفترة. لويجي مانجيوني المتهم بقتل بريان طومسون الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد للرعاية الصحية" العام الماضي، يقيم فيه حاليا. مغني الراب الشهير شون كومز "ديدي" المتهم بالعنف الجنسي سجن فيه. مغني الهيب هوب الشهير آر كيلي المتهم بالاعتداء الجنسي سجن فيه.
وأكدت "فوكس نيوز" من جانبها، أن مادورو سيتم احتجازه في "مركز الاحتجاز المتروبوليتاني" في بروكلين.
وقالت جودي جاريت، مساعدة المدير السابقة في مكتب السجون الفيدرالي، لـ"فوكس نيوز" إنها تتوقع أن يتم احتجاز مادورو في وحدة سكنية خاصة عند وصوله إلى المركز.
وأضافت "يمتلك المركز خبرة كبيرة في التعامل مع المتهمين البارزين".
