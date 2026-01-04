الصفحة الرئيسية
الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي
المزيد
إنشاء حساب
روسيا تحذر: أمريكا قد تكرر العملية الفنزويلية في أوكرانيا
دوليات
2026-01-04 | 13:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
738 شوهد
حذر نائب رئيس
مجلس الأمن
الروسي
دميتري مدفيديف
من احتمال لجوء
الولايات المتحدة
إلى تكرار السيناريو الذي طبقته في فنزويلا ضد أوكرانيا.
واعتبر مدفيديف أن
واشنطن
تمتلك من وجهة نظرها "مبررات أكبر" لاتخاذ مثل هذه الخطوة في الحالة الأوكرانية.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية قال مدفيديف إن
الولايات المتحدة
بعد أن "أنشأت سابقة" من خلال ما وصفه بالعملية ضد الرئيس الفنزويلي
نيكولاس مادورو
قد تعمد إلى تكرارها ضد كييف.
وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية استهداف
فلاديمير زيلينسكي
في حال رفضه التوصل إلى صفقة مع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن "الأسس التي قد تستند إليها واشنطن في الحالة الأوكرانية ستكون برأيها أكثر من تلك التي استخدمتها في فنزويلا".
وتأتي تصريحات مدفيديف في أعقاب إعلان وزير الخارجية الفنزويلي
إيفان
خيل
بينتو
في 3 يناير، أن الولايات المتحدة شنت هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في العاصمة
كاراكاس
، واصفا ما جرى بأنه "عدوان عسكري"، وعلى إثر ذلك أعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ في البلاد.
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
تنفيذ الولايات المتحدة ضربات واسعة النطاق ضد فنزويلا، مشيرا إلى أن الرئيس نيكولاس
مادورو
وزوجته تم اعتقالهما ونقلهما إلى خارج البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
