روسيا تحذر: أمريكا قد تكرر العملية الفنزويلية في أوكرانيا

حذر نائب رئيس الروسي من احتمال لجوء إلى تكرار السيناريو الذي طبقته في فنزويلا ضد أوكرانيا.

واعتبر مدفيديف أن تمتلك من وجهة نظرها "مبررات أكبر" لاتخاذ مثل هذه الخطوة في الحالة الأوكرانية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية قال مدفيديف إن بعد أن "أنشأت سابقة" من خلال ما وصفه بالعملية ضد الرئيس الفنزويلي قد تعمد إلى تكرارها ضد كييف.

وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية استهداف في حال رفضه التوصل إلى صفقة مع الرئيس الأمريكي أن "الأسس التي قد تستند إليها واشنطن في الحالة الأوكرانية ستكون برأيها أكثر من تلك التي استخدمتها في فنزويلا".



وتأتي تصريحات مدفيديف في أعقاب إعلان وزير الخارجية الفنزويلي خيل في 3 يناير، أن الولايات المتحدة شنت هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في العاصمة ، واصفا ما جرى بأنه "عدوان عسكري"، وعلى إثر ذلك أعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ في البلاد.



من جانبه أكد الرئيس الأمريكي تنفيذ الولايات المتحدة ضربات واسعة النطاق ضد فنزويلا، مشيرا إلى أن الرئيس نيكولاس وزوجته تم اعتقالهما ونقلهما إلى خارج البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.