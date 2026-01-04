الصفحة الرئيسية
المزيد
فنزويلا تكشف تفاصيل جديدة تخص اعتقال مادورو.. ما مصير أمن الرئيس
دوليات
2026-01-04 | 14:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
868 شوهد
أدانت القوات المسلحة الفنزويلية العدوان العسكري الذي وصفته بـ"الوحشي" الذي وقع يوم 3 كانون الثاني الحالي ضد سيادة البلاد، مؤكدة تفعيل حالة التأهب التشغيلي في جميع أنحاء البلاد لمجابهة العدوان الإمبريالي.
وفي بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة الوطنية، أكد
وزير الدفاع
فلاديمير
بادرينو
لوبيز
أن فنزويلا تواجه عدوانا إمبرياليا خطيرا، تمثل في هجوم وحشي استهدف سيادة البلاد يوم السبت.
وكشفت القوات المسلحة الفنزويلية أن هذا العدوان أسفر عن مقتل جزء كبير من الفريق الأمني الميداني للرئيس
نيكولاس مادورو
، بالإضافة إلى عدد من الجنود والمواطنين الأبرياء، قبل تنفيذ عملية اختطاف وحشية ضد الرئيس وزوجته،
الدكتورة
سيليا فلوريس.
وفي مواجهة هذه الظروف الحرجة، أعلنت القوات المسلحة الوطنية تفعيل حالة التأهب التشغيلي على مستوى البلاد، وأكدت
القيادة العسكرية
تشكيل قوة قتالية موحدة لضمان
السلام الوطني
والحفاظ على استقلال البلاد.
وطالب البيان الرسمي
المجتمع الدولي
بـ"النظر بعناية إلى ما يحدث ضد سيادة فنزويلا"، معتبرا أن هذه الأحداث ليست فقط تهديدا لفنزويلا، بل تمثل خطرا على النظام العالمي بأسره.
وقال وزير الدفاع الفنزويلي: "إذا كانت فنزويلا اليوم، فإن أي دولة قد تكون الغد". كما رفضت القوات المسلحة النزعة الاستعمارية التي تحاول إعادة فرض "عقيدة
مونرو
" في
أمريكا
اللاتينية ومنطقة البحر
الكاريبي
، مؤكدة أن صوت فنزويلا هو صوت السلام، التفاهم، احترام حقوق الإنسان، والقانون الدولي.
وأدانت القوات المسلحة بشدة عملية اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس
مادورو
وزوجته سيليا فلوريس، والتي تمت بعد محاولة اغتيال وحشية استهدفت الفريق الأمني المرافق لهم. وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، واصفة ما حدث بأنه "عمل بربري ينم عن حقد عميق".
وأكدت أن الرئيس مادورو يظل القائد الشرعي لفنزويلا، حيث تم انتخابه في انتخابات حرة ونزيهة بنظام يضمن نزاهة العمليات الانتخابية على مدى 25 عاما.
في غضون ذلك، وبموجب قرار
المحكمة العليا
للعدل، تم تعيين ديلسي رودريجيز، نائب الرئيس التنفيذي، لتولي جميع صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وأكدت الحكومة البوليفارية أنها ستواصل العمل على ضمان تشغيل مؤسسات الدولة والحفاظ على النظام الداخلي والسلام.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أعلن، أمس السبت، القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن
الولايات المتحدة
نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
