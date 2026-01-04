فنزويلا تكشف تفاصيل جديدة تخص اعتقال مادورو.. ما مصير أمن الرئيس

وفي بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة الوطنية، أكد بادرينو أن فنزويلا تواجه عدوانا إمبرياليا خطيرا، تمثل في هجوم وحشي استهدف سيادة البلاد يوم السبت.وكشفت القوات المسلحة الفنزويلية أن هذا العدوان أسفر عن مقتل جزء كبير من الفريق الأمني الميداني للرئيس ، بالإضافة إلى عدد من الجنود والمواطنين الأبرياء، قبل تنفيذ عملية اختطاف وحشية ضد الرئيس وزوجته، سيليا فلوريس.وفي مواجهة هذه الظروف الحرجة، أعلنت القوات المسلحة الوطنية تفعيل حالة التأهب التشغيلي على مستوى البلاد، وأكدت تشكيل قوة قتالية موحدة لضمان والحفاظ على استقلال البلاد.وطالب البيان الرسمي بـ"النظر بعناية إلى ما يحدث ضد سيادة فنزويلا"، معتبرا أن هذه الأحداث ليست فقط تهديدا لفنزويلا، بل تمثل خطرا على النظام العالمي بأسره.وقال وزير الدفاع الفنزويلي: "إذا كانت فنزويلا اليوم، فإن أي دولة قد تكون الغد". كما رفضت القوات المسلحة النزعة الاستعمارية التي تحاول إعادة فرض "عقيدة " في اللاتينية ومنطقة البحر ، مؤكدة أن صوت فنزويلا هو صوت السلام، التفاهم، احترام حقوق الإنسان، والقانون الدولي.وأدانت القوات المسلحة بشدة عملية اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس وزوجته سيليا فلوريس، والتي تمت بعد محاولة اغتيال وحشية استهدفت الفريق الأمني المرافق لهم. وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، واصفة ما حدث بأنه "عمل بربري ينم عن حقد عميق".وأكدت أن الرئيس مادورو يظل القائد الشرعي لفنزويلا، حيث تم انتخابه في انتخابات حرة ونزيهة بنظام يضمن نزاهة العمليات الانتخابية على مدى 25 عاما.في غضون ذلك، وبموجب قرار للعدل، تم تعيين ديلسي رودريجيز، نائب الرئيس التنفيذي، لتولي جميع صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وأكدت الحكومة البوليفارية أنها ستواصل العمل على ضمان تشغيل مؤسسات الدولة والحفاظ على النظام الداخلي والسلام.