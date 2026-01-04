محادثات سورية إسرائيلية لبحث "اتفاقية أمنية جديدة"

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات يومين، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد ، إلى جانب مجموعة من المفاوضين الإسرائيليين.وتضغط على كل من وسوريا، للتوصل إلى اتفاق من شأنه استقرار الوضع الأمني على حدودهما، وربما يكون الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية مستقبلا.ويقود هذه الجهود مبعوث إلى توم ، الذي سيتوسط في الجولة الجديدة من المفاوضات، التي ستكون الخامسة لكنها الأولى منذ شهرين تقريبا.وكانت المحادثات قد توقفت بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين، وأيضا بسبب استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين .وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق أمني، يشمل نزع السلاح من جنوب سوريا وانسحاب إسرائيل من المناطق السورية التي احتلتها بعد سقوط نظام ، في 2024.وجاء استئناف المحادثات نتيجة مباشرة لطلب من ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي ، خلال لقائهما الإثنين في فلوريدا، وفقا لما قاله مصدر مطلع حسب "أكسيوس".