بيان لاتيني مشترك يدين العملية الأمريكية التي استهدفت مادورو

وقالت حكومات وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وأوروغواي، في بيان مشترك، إنها تعرب عن "قلقها العميق ورفضها للأعمال العسكرية الأحادية التي نُفذت على الأراضي الفنزويلية، والتي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".وأكد البيان أن لم تحترم "سيادة فنزويلا ووحدة أراضيها"، مشددا على أن الأزمة في البلاد يجب أن تُحل عبر الحوار ودون أي تدخل خارجي، وبما ينسجم مع إرادة الشعب الفنزويلي.كما أعربت الدول الموقعة عن قلقها إزاء أي محاولات للسيطرة على مؤسسات أو على مواردها الطبيعية الرئيسية، في إشارة إلى الثروات النفطية الضخمة التي تمتلكها البلاد.ويأتي هذا الموقف بعد تصريحات للرئيس الأمريكي أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستسعى إلى استغلال الاحتياطيات النفطية الفنزويلية وبيع "كميات كبيرة" منها إلى دول أخرى، عقب الإطاحة بمادورو.وأضاف أنه "سيدير" فنزويلا إلى حين ضمان ما وصفه بـ"انتقال لائق وحكيم"، مشيرا إلى أن نائبة الرئيس الفنزويلي أبدت استعدادها للتعاون، وفق قوله.