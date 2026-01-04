الدنمارك ترد على تصريحات ترامب بشأن غرينلاند

وقالت فريدريكسن: "لا معنى على الإطلاق للحديث عن حاجة للسيطرة على . ليس للولايات المتحدة الحق في ضم أي من الأقاليم الثلاث في مملكة ".وكشف في مقابلة سابقة، عن تفكير توسعي أوسع، حيث أكد أن فنزويلا "قد لا تكون آخر دولة" تخضع للتدخل الأمريكي، وعند سؤاله عن غرينلاند - الجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك - قال: "نحن بحاجة إلى غرينلاند، بالتأكيد"، واصفا إياها بأنها "محاطة بسفن روسية وصينية".وأضاف أن "الأمر متروك للآخرين ليقرروا ما يعنيه العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا بالنسبة لغرينلاند"، مؤكدا أنه "سيتعين عليهم النظر في الأمر بأنفسهم. أنا حقا لا أعرف".وكان ترامب قد دعا مرارا خلال الأشهر الأولى من عودته إلى لفرض الولاية القضائية الأمريكية على غرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.