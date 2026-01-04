الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي

وجاء في البيان: "يذكر بأنه يجب في جميع الظروف احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق . يتحمل أعضاء مسؤولية خاصة لاحترام هذه المبادئ كأساس للهيكل الأمني الدولي".وأضاف البيان أن "حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره المستقبلي يجب أن يحترم"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي يشارك الأولوية المتمثلة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات"، مع التأكيد على "ضرورة معالجة هذه التحديات من خلال التعاون المستدام مع الامتثال الكامل للقانون الدولي، وكذلك مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة".وأوضحت كالاس أن "الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق مع ومع شركائه الإقليميين والدوليين لدعم وتعزيز الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل متفق عليه وديمقراطي وشامل وسلمي للأزمة تحت قيادة الفنزويليين أنفسهم".وشدد البيان على أنه "في هذه اللحظة الحاسمة، من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بالكامل بحقوق الإنسان وقواعد "، مطالبا بالإفراج عن "جميع السجناء السياسيين المحتجزين حاليا في فنزويلا دون أي شروط".يأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي ، في 3 يناير، أن الولايات المتحدة "شنت ضربة كبيرة على فنزويلا"، وتم "اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس وترحيلهما إلى خارج البلاد"، وقد أفادت وسائل إعلام عن انفجارات في العاصمة ، زاعمة أن العملية نفذتها قوات النخبة الأمريكية (دلتا فورس).