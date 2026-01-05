بعد انهاء فنزويلا.. ترامب يهدد إيران وكوبا وكولومبيا والمكسيك

وقال إن " يديرها رجل مريض، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، مضيفا أن "عملية كولومبيا تبدو جيدة بالنسبة إلي"، في إشارة إلى العملية التي نفذها الجيش الأميركي في ضد الرئيس الفنزويلي المحتجز حاليا في .وفي وقت سابق، قال ترامب، إن هي من يقود الأمور في فنزويلا بعد القبض على ، مشيرا الى انه "قُتل الكثير من أمس في فنزويلا"، وأعلنت كوبا مقتل اكثر من 30 عنصرا كوبيا كانوا في مهمة في فنزويلا.وهاجم ترامب ، مؤكدا أنها "يجب أن تضبط أمورها، وعلينا أن نفعل شيئا بشأن المكسيك".وتابع تهديداته لدول المنطقة متوجها إلى كوبا، وشدد على أن "كوبا تبدو وكأنها جاهزة للسقوط"، كما جدد ترامب تهديداته لإيران قائلا إنها ستواجه قوة كبيرة في حال قتلت المتظاهرين.