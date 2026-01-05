منظمات حقوقية: مقتل 16 متظاهرا في ايران خلال اسبوع

وذكرت المنظمتان ووسائل إعلام رسمية أن الأحداث شهدت سقوط قتلى واعتقالات، حيث ذكرت منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان أن 17 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، وقالت (هرانا) إن 16 شخصا على الأقل قتلوا واعتقل 582.وبدأت قوات الامن الرسمية باعتقال عدد من الناشطين وقادة "الشغب" كما وصفتهم الشرطة الإيرانية ومديري صفحات على ، فيما هدد بالتدخل بايران بقوة في حال قتلوا المتظاهرين.والاحتجاجات هي الأكبر منذ ثلاث سنوات، وعلى الرغم من أنها من بعض موجات الاضطرابات السابقة التي هزت الجمهورية الإسلامية، فهي تأتي في فترة تعاني فيها من وضع هش مع تدهور الاقتصاد وتزايد الضغوط الدولية، بحسب رويترز.