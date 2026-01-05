لجنة خاصة لتحرير رئيس فنزويلا مادورو وزوجته

وقال نيانيز في بيان بُث عبر "تيليغرام": "شكلت الرئيسة بالإنابة اليوم خلال اجتماع لجنة رفيعة المستوى لتحرير الرئيس وزوجته"، وستترأس اللجنة .وشهدت فنزويلا مطلع العام الجاري عملية عسكرية أمريكية واسعة على ومناطق أخرى، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بمن فيهم عسكريون ومدنيون وكوبيون، تم على إثرها اختطاف الرئيس نيكولاس وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى .وأعلن الرئيس الأمريكي أن تدير البلاد مؤقتا، فيما تولت نائبة الرئيس الرئاسة بالإنابة.