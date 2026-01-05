ترامب: سنستخرج النفط من فنزويلا ونستعيد ما سرقوه منا

وقال في تصريحات صحفية، انه "لقد سرقوا نفطنا وهذه أكبر سرقة في تاريخ الامريكية".وتابع، ان "على مر التاريخ لم يسرق أحد ممتلكاتنا كما فعلوا ولقد أخذوا نفطنا".