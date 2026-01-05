إدانة 10 أشخاص بالتحرش الإلكتروني بالسيدة الأولى في فرنسا

وقد حكم على متهمين بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، بينما حكم على الرجل التاسع بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب غيابه عن جلسة المحكمة، وأُمرت المتهمة العاشرة بحضور دورة تدريبية حول مكافحة الكراهية على الإنترنت.وكان المتهمون، ثمانية رجال وامرأتان، تتراوح أعمارهم بين 41 و65 عاما، متهمين بنشر "تعليقات خبيثة عديدة" تزعم زورا أن زوجة الرئيس ولدت رجلا، وربط الفارق العمري البالغ 24 عاما بينها وبين زوجها بالتحرش بالأطفال.وقد أثارت العلاقة بين ، 48 عاما، وبريجيت، 72 عاما، التي التقى بها عندما كانت معلمة في مدرسته، اهتمام الرأي العام منذ انتخابه رئيسا في 2017. ولكن في السنوات الأخيرة، امتد الاهتمام ليشمل المعلومات الكاذبة المتداولة على نطاق واسع، وقد قرر الزوجان مواجهة هذه الادعاءات عبر القضاء.وفي خطوة موازية، قدم الزوجان دعوى تشهير في ضد مقدمة البودكاست الأمريكية اليمينية كنديس أوينز، التي زعمت زورا أن السيدة الأولى كانت رجلا في الماضي.ولم تحضر جلسات المحاكمة في أكتوبر، لكنها أوضحت للمحققين بعد تقديم الشكوى أن الادعاء بأنها متحولة جنسيا قد "أثر بشدة" عليها وعلى أحبائها. وأكدت، في مقابلة مع قناة TF1 الوطنية يوم الأحد، أنها شرعت في الإجراءات القانونية لـ"تكون مثالا" في مكافحة التحرش الإلكتروني.وبدأت هذه الادعاءات منذ انتخاب ماكرون رئيسا في 2017، وزاد انتشارها بدعم من دوائر اليمين المتطرف ونظريات المؤامرة في والولايات المتحدة، حيث أصبحت حقوق المتحولين جنسيا قضية جدلية ضمن الحروب الثقافية الأمريكية.وفي القضية الأمريكية ضد أوينز، التي أنتجت سلسلة بعنوان "Becoming Brigitte"، يخطط الزوجان لتقديم "أدلة علمية" وصور تثبت أن السيدة الأولى ليست متحولة جنسيا، وفقا لمحاميهم في الولايات المتحدة. كما شارك العديد من المحكوم عليهم في منشورات من المؤثرة الأمريكية.