الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلامية وتابعته ، ان "الأنباء المتداولة على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعدداً من الشخصيات القيادية، غير صحيحة".وأكدت الوزارة أن "ما جرى تداوله عارٍ تماماً عن ، ويستند إلى بيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية، في محاولة لإثارة البلبلة وبث معلومات مضللة".وشددت على "ضرورة تحرّي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم استقاء المعلومات إلا من المصادر الرسمية المعتمدة"، مؤكدة أن "الجهات المختصة تتابع مثل هذه الشائعات، وتتعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها".