جريمة "مروعة".. أم تقتل أبناءها وجدتها ثم تنتحر

وأعلنت شرطة مقاطعة همفريز وفقا لصحيفة " "، أن الضحايا عُثر عليهم في الثاني من يناير أثناء إجراء فحص للسلامة، حيث تبين أن بينهم امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا تُدعى هيذر ، إضافة إلى ثلاثة من أفراد عائلتها.وتم التعرف على الضحايا الآخرين وهم طفلان يبلغان من العمر 4 و13 عامًا، وسيدة مسنة تبلغ 88 عامًا، وأوضح الشريف أن المعطيات الأولية للتحقيق تشير إلى أن الأم أطلقت النار على الضحايا الثلاثة قبل أن تُقدم على الانتحار.وبحسب تقارير إعلامية، فإن الطفلين هما ابنا هيذر، فيما السيدة المسنة تكون جدتها، كما أشارت الشرطة إلى أن العائلة تقيم في مقاطعة همفريز منذ فترة طويلة.وقال ديفيس خلال مؤتمر صحفي، إن "المحققين لا يعتقدون أن الجثث كانت موجودة في المنزل لفترة طويلة قبل اكتشافها"، مضيفًا أن "هيذر كانت منفصلة عن والد الطفلين، من دون وجود سجلات سابقة تتعلق بعنف أسري أو بلاغات عن مشكلات في النفسية".ولا تزال السلطات بانتظار نتائج التشريح لتحديد التفاصيل النهائية للواقعة، بحسب ما أفاد به مكتب شرطة المقاطعة.