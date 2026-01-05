نتنياهو: قرارنا الأهم هو ضرب إيران

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية تابعتها ، ان "لقائي مع كان السادس منذ توليه منصبه ونحن نعزز التعاون بيننا كما لم يكن من قبل"، مبينا ان "الرئيس ترامب أكد التزامه بتفكيك سلاح حماس ونزع السلاح من ".وأضاف "تحدثنا أنا وترامب كثيرا بشأن إعادة آخر جثمان رهينة إسرائيلي من غزة"، مشيرا الى "اننا ملتزمين بإعادة آخر جثمان من غزة ونعمل على الأمر في هذه الأثناء".وذكر ان "موقفي أنا وترامب واضح ولن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي أو صناعة الصواريخ البالستية"، موضحا ان "مظاهرات تتسع ونحن في نقف مع الشعب الإيراني في صراعه من أجل العدل والحرية".وتابع "ربما نكون الآن في وقت مصيري قد يقرر فيه الشعب الإيراني مصيره بنفسه"، لافتا الى انه "إذا تعرضنا لهجوم من إيران ستكون تداعياته خطيرة للغاية".وذكر "نتفق مع المسؤولين في على أمور كبيرة رغم وجود اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا"، موضحا "اننا ندعم قرار الرئيس الأمريكي والعملية التي شنتها في فنزويلا".واكد ان "حكومتي اتخذت قرارا مهما وكبيرا لمهاجمة إيران لإزالة تهديدات مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية"، لافتا الى "اتخاذ قرارات مصيرية خلال الحرب في وجه ضغوط من الخارج والداخل".