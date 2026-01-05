الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة اهداف لحزب الله وحماس

وقال الجيش في بيان نشرته وسائل إعلامية "بدأنا بضرب أهداف لحماس وحزب الله في ".وأضاف "نهاجم أهدافا تابعة لحزب الله وحماس في لبنان".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية: ان "الجيش بدأ تنفيذ هجمات في "، موضحا ان "غارة إسرائيلية شنت على بلدة في البقاع شرقي لبنان".واكد ان "غارة إسرائيلية أخرى شنت على بلدة أنان بقضاء جنوبي لبنانفيما اكدت الجزيرة ان "3 غارات إسرائيلية شنت على بلدات والمنارة في البقاع شرقي لبنان وأنان في الجنوب".