السعودية تعلن إعدام 3 مواطنين عرب

وقالت الداخلية في بيانها: "أقدم عمر العنزي (أردني الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة، ومحمد عارف الخربطلي (أردني الجنسية) وسلطان محمد (سوري الجنسية) على تلقي ذات الكمية وجلبها بقصد الترويج، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين".وبينت الوزارة أن التحقيق مع المتهمين "أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيزا، وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه، وصدر بإنفاذ ما تقرر شرعا"، لافتة إلى أنه تم تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بالجناة اليوم، بمنطقة الحدود الشمالية.وختمت بيانها بالقول: "ووزارة الداخلية إذ ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة ، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم بالنشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله إلى سواء السبيل".