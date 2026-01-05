مندوب فنزويلا في مجلس الأمن: امريكا اختطفت رئيس جمهوريتنا

وقال المندوب في كلمة له امام مجلس الامن وتابعتها ، ان "جمهورية فنزويلا تعرضت لهجوم مسلح غير شرعي يفتقر إلى أي مبرر قانوني من حكومة "، مبينا ان " لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي ودون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية".وأضاف ان "ما حدث في 3 كانون الثاني والعمل العسكري غير المبرر على بلادنا انتهاك صارخ لميثاق "، مشيرا الى ان "اختطاف رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة انتهاك مباشر للقانون الدولي".وتابع ان "المخاطر لا تقتصر اليوم على سيادة فنزويلا بل تشمل مصداقية القانون الدولي"، مطالبا "بإلزام باحترام حصانة الرئيس وزوجته والإفراج الفوري عنهما".وطالب "بإعادة تأكيد مبدأ عدم الاستيلاء على الأراضي أو الموارد بالقوة".