غارات إسرائيلية تستهدف قرى في لبنان

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بهذه الغارات مبان في قرى: ‏ وعين التينة (في منطقة شرق لبنان) - ‏أنان وكفر حتى (جنوب لبنان)، لكونها بنى تحتية تابعة لحركة "حماس" و" " اللبناني، وفق قوله.وتستمر " " بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع منذ سريانه في 27 2024، حيث خرق الجيش الإسرائيلي هذا الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق.جدير بالذكر أن رئيس الحكومة أكد في الماضي، أن المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح ستشمل المنطقة بين ضفتي جنوبا، ونهر الأولي شمالا.