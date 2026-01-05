اول تصريح من الرئيس الفنزويلي بعد اعتقاله من قبل قوة اميركية

– دولي

اصدر الرئيس الفنزويلي ، اليوم الاثنين، اول تعليق بعد اعتقاله من قبل قوة أميركية ومثوله امام القضاء.



ونفى مادورو أمام المحكمة التهم الموجهة إليه في قضية الإرهاب المرتبط بتجارة .

ونقلت رويترز عن قوله خلال مثوله امام المحكمة "أنا رئيس فنزويلا، وأعتبر نفسي أسير حرب. لقد تم أسري في منزلي في ".ونفى مادورو أمام المحكمة التهم الموجهة إليه في قضية الإرهاب المرتبط بتجارة .