عقيلة مادورو تدافع عن نفسها أمام محكمة في نيويورك

دافعت عقيلة الرئيس الفنزويلي ، الاثنين، عن نفسها أمام محكمة في .

وقالت وكالة "رويترز"، "عقيلة تدفع أمام المحكمة في ببراءتها في قضية تهريب الكوكايين".

ومثل وزوجته، أمام محكمة أميركية في مانهاتن، حيث وجهت له تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، بعدما اعتقلته القوات الأميركية في .

وقال مادورو، اليوم الاثنين، في أول تعليق له بعد اعتقاله من قبل قوة أميركية ومثوله امام القضاء، "أنا رئيس فنزويلا، وأعتبر نفسي أسير حرب. لقد تم أسري في منزلي في "، ونفى أمام المحكمة التهم الموجهة إليه في قضية الإرهاب المرتبط بتجارة .

وشهدت فنزويلا مطلع العام الجاري عملية عسكرية أمريكية واسعة على كاراكاس ومناطق أخرى، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بمن فيهم عسكريون ومدنيون وكوبيون، تم على إثرها اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.



وأعلن الرئيس الأمريكي أن تدير البلاد مؤقتا، فيما تولت نائبة الرئيس الرئاسة بالإنابة.