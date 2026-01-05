الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
تفاصيل ما حصل مع الرئيس الفنزويلي وزوجته امام المحكمة الأميركية
دوليات
2026-01-05 | 13:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
811 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
دافع الرئيس الفنزويلي السابق
نيكولاس مادورو
، الإثنين، عن نفسه أمام محكمة أميركية في
نيويورك
، نافيا التهم التي وجهت إليه.
ومثل
مادورو
وزوجته، الإثنين، أمام محكمة أميركية في مانهاتن، حيث وجهت له تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، بعدما اعتقلته القوات الأميركية في
كراكاس
.
وعندما سأله القاضي عن إقراره بالتهم، ردّ قائلا: "أنا بريء، لست مذنبا، أنا رجل نزيه ورئيس بلدي"، وفقا لوكالة "أسوشييتد
بريس
".
وأضاف للقاضي الأميركي ألفين هيلرستين: "أنا لست مذنبا، أنا بريء من أي شيء ذكر هنا".
كما أنكرت زوجة مادورو، سيليا فلوريس، التهمة الموجهة إليها، وقالت مستعينة بمترجم: "أنا
بريئة
تماما".
وأضافت: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا".
وفي نهاية الجلسة، أمر القاضي بمثول مادورو وزوجته أمام المحكمة في 17 آذار لجلسة استماع جديدة.
وقد أُدخل مادورو وزوجته إلى قاعة المحكمة قرابة منتصف النهار لحضور جلسة قانونية قصيرة لكنها إلزامية. وكان الزوجان مقيدين بالأغلال في كاحليهما، وزوّدا بسماعات رأس لترجمة مجريات الجلسة.
هذا وقال محاميه
باري
ج. بولاك إن موكله "رئيس دولة ذات سيادة ويتمتع بالحصانة" التي يكفلها له هذا الوضع.
وأضاف أن هناك "تساؤلات حول قانونية اختطافه من قبل الجيش"، وأنه سيتم تقديم "كمّ هائل" من المستندات قبل المحاكمة لمعالجة هذه الطعون القانونية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك
07:58 | 2026-01-05
نائبة الرئيس الفنزويلي: لا نعلم مكان الرئيس مادورو وزوجته
05:09 | 2026-01-03
بالصورة.. الرئيس الفنزويلي وزوجته مكبلين بالاصفاد
13:14 | 2026-01-05
ترامب يعلن القبض على الرئيس الفنزويلي وزوجته
04:24 | 2026-01-03
مادورو
محكمة
نيكولاس مادورو
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المخدرات
نيويورك
كراكاس
الحصان
اخترنا لك
رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس فنزويلا
16:35 | 2026-01-05
واشنطن تضيف 7 دول لقائمة دفع ضمان مالي عند طلب التأشيرة
15:22 | 2026-01-05
سوريا.. الجيش يستهدف منصات إطلاق مسيّرات لـ"قسد"
14:55 | 2026-01-05
الشرع يتجول في دمشق عقب أنباء عن استهدافه (صورة)
14:10 | 2026-01-05
مصر.. وفيات وجرحى بحريق مروع يلتهم مصحة لعلاج الإدمان
13:30 | 2026-01-05
"شيفرون" تستأنف نقل النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
13:16 | 2026-01-05
