تفاصيل ما حصل مع الرئيس الفنزويلي وزوجته امام المحكمة الأميركية

ومثل وزوجته، الإثنين، أمام محكمة أميركية في مانهاتن، حيث وجهت له تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، بعدما اعتقلته القوات الأميركية في .وعندما سأله القاضي عن إقراره بالتهم، ردّ قائلا: "أنا بريء، لست مذنبا، أنا رجل نزيه ورئيس بلدي"، وفقا لوكالة "أسوشييتد ".وأضاف للقاضي الأميركي ألفين هيلرستين: "أنا لست مذنبا، أنا بريء من أي شيء ذكر هنا".كما أنكرت زوجة مادورو، سيليا فلوريس، التهمة الموجهة إليها، وقالت مستعينة بمترجم: "أنا تماما".وأضافت: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا".وفي نهاية الجلسة، أمر القاضي بمثول مادورو وزوجته أمام المحكمة في 17 آذار لجلسة استماع جديدة.وقد أُدخل مادورو وزوجته إلى قاعة المحكمة قرابة منتصف النهار لحضور جلسة قانونية قصيرة لكنها إلزامية. وكان الزوجان مقيدين بالأغلال في كاحليهما، وزوّدا بسماعات رأس لترجمة مجريات الجلسة.هذا وقال محاميه ج. بولاك إن موكله "رئيس دولة ذات سيادة ويتمتع بالحصانة" التي يكفلها له هذا الوضع.وأضاف أن هناك "تساؤلات حول قانونية اختطافه من قبل الجيش"، وأنه سيتم تقديم "كمّ هائل" من المستندات قبل المحاكمة لمعالجة هذه الطعون القانونية.