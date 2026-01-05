"شيفرون" تستأنف نقل النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة

وتعتبر شركة " " هي الشركة الأمريكية الوحيدة المصرح لها رسميا من قبل الحكومة الأمريكية بتصدير النفط الخام الفنزويلي، وذلك وسط حظر نفطي أمريكي على البلاد، أكد يوم السبت أنه "لا يزال ساري المفعول بالكامل" رغم التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة.وأشارت البيانات إلى أن صادرات شيفرون الفنزويلية توقفت في الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع الضربات الأمريكية في فنزويليا بين يومي الجمعة والسبت والأزمة السياسية التي أعقبتها.وفي سياق متصل، رصدت بيانات من مصادر منها موقع TankerTracking.com مغادرة ما يقارب اثنتي عشرة ناقلة محملة بالنفط والوقود الفنزويلي مياه البلاد مع تعطيل أجهزة الإرسال الخاص بها (AIS) في الأيام الأولى من العام الجديد.وقبل اعتقاله بيوم، أعلن الرئيس الفنزويلي أن مستعدة لاستقبال استثمارات من في قطاع النفط، على غرار استثمارات شركة "شيفرون" الأمريكية العاملة حاليا في البلاد.يذكر أن الولايات المتحدة شنت ضربات على فنزويلا صباح السبت 3 كانون الثاني الحالي، حيث دخلت قوة خاصة مجمع واعتقلته مع زوجته سيليا فلوريس.