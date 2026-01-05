بالصورة.. الرئيس الفنزويلي وزوجته مكبلين بالاصفاد

وجاء نشر هذه الصورة بعد مثولهما امام المحكمة الفدرالية في .ودافع الرئيس الفنزويلي السابق ، اليوم الإثنين، عن نفسه أمام محكمة أميركية في نيويورك، نافيا التهم التي وجهت إليه.ومثل وزوجته، الإثنين، أمام محكمة أميركية في مانهاتن، حيث وجهت له تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، بعدما اعتقلته القوات الأميركية في .وعندما سأله القاضي عن إقراره بالتهم، ردّ قائلا: "أنا بريء، لست مذنبا، أنا رجل نزيه ورئيس بلدي"، وفقا لوكالة "أسوشييتد ".وأضاف للقاضي الأميركي ألفين هيلرستين: "أنا لست مذنبا، أنا بريء من أي شيء ذكر هنا".كما أنكرت زوجة مادورو، سيليا فلوريس، التهمة الموجهة إليها، وقالت مستعينة بمترجم: "أنا تماما".وأضافت: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا".