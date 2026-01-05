مصر.. وفيات وجرحى بحريق مروع يلتهم مصحة لعلاج الإدمان

وتلقت عمليات النجدة بلاغا بنشوب الحريق في الطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق يُستغل كمصحة لعلاج الإدمان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقليوبية بسيارات إطفاء بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف، وتم فرض حاجز أمني لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد جهد مكثف، لكن الدخان الكثيف أدى إلى حالات الاختناق الجماعية بين النزلاء.



وكشفت التحريات الأولية أن المصحة غير مرخصة، وأن الضحايا المتوفين مجهولو الهوية حتى الآن ولا يحملون أي إثباتات شخصية، مما يعقد عملية التعرف عليهم.